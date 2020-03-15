У "Бориспіль" прилетів спецборт з евакуйованими українцями з Італії

В міжнародний аеропорт "Бориспіль" прилетів літак спецрейсу з евакуйованими з Італії українцями. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На борту літака перебувають 123 українці, які не змогли потрапити на територію України з-за того, що застрягли на кордоні Італії, через закриття кордонів зі Словенією.

Нагадаємо, 14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії.

15 березня о 16:00 з аеропорту "Бориспіль" вилетів літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines, щоб евакуювати українців з Венеції.

Пізніше в ході брифінгу Дмитро Кулеба заявив, що на борту літака перебувають 123 людини. При цьому він зазначив, що ще троє людей, які перебували в додатковому списку, так і не зареєструвалися на рейс.