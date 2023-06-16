Из политиков в журналисты. Джонсон после увольнения из парламента нашел новую работу
Экс-премьер Британии Борис Джонсон устроился на новую работу в газете Daily Mail после ухода с должности депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Газета The Daily Mail подтвердила, что Борис Джонсон будет их субботним обозревателем. Он будет обеспечивать еженедельную колонку, первая ожидается уже завтра.
Почему Джонсон ушел из парламента
Бывший премьер-министр Британии ушел в отставку с должности депутата парламента из-за отчета комитета по делу Partygate.
Комитет по вопросам привилегий Палаты общин обвинил экс-премьера в том, что он знал о вечеринках во время локдауна через ковид на Даунинг-стрит и умышленно вводил парламент в заблуждение. Борис Джонсон считает, что авторы отчета по делу не предоставили никаких доказательств этому.
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