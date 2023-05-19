Долги украинцев за электроэнергию будут отражаться в кредитной истории. Что это значит

Теперь задолженность за потребленную электроэнергию информация будет отображаться в их кредитной истории. В будущем это будет влиять на решение банка о выдаче займу клиенту.

Напомним, кредитная история клиента - это информация о кредитах и дисциплине по их оплате. Она предоставляется разными учреждениями (банками, финансовыми и лизинговыми компаниями и др.) и хранится в базе данных Украинского бюро кредитных историй.

При этом по состоянию на 1 мая 2023 года в Украине бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 миллиарда гривен.

Как объяснили в YASNO, данное решение было принято для того, чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию.

Теперь клиент, который подпадает под критерии, определенные поставщиком, обратится за получение кредита, то кредитор будет видеть его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию. Это позволит оценить риски и решить, предоставлять ли кредит такому клиенту.

"Мы хорошо понимаем обстоятельства, в которых все мы сейчас находимся, но есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например на очередные новые iPhone. Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность". Сегодня важно, чтобы все клиенты чувствовали ответственность и платили за полученные коммунальные услуги в полном объеме, потому что это позволит энергетикам и дальше держать энергетический фронт", - сказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.