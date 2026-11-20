По его словам, государство декларирует необходимость строительства нового маневровой генерации, в том числе ранее анонсированных 5 ГВт мощностей, однако до сих пор не обеспечило полных расчетов с компаниями, которые уже инвестировали в украинскую энергетику.

"Как государство собирается убеждать инвесторов строить новые электростанции, если не может полностью рассчитаться с теми, кто уже вложил деньги в украинскую энергетику?" - отметил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что инвесторы в возобновляемую энергетику строили электростанции, привлекали кредиты и вкладывали собственные средства, рассчитывая на гарантированный государством выкуп электроэнергии по "зеленому" тарифу. Сейчас они вынуждены месяцами ожидать оплаты уже произведенной электроэнергии.

"Долги НЭК "Укрэнерго" превращаются в долги "Гарантированного покупателя", а дальше - в задолженность перед производителями", - пояснил Омельченко.

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По его словам, дополнительные риски накопления долгов создает предложенный НКРЭКУ тариф на передачу электроэнергии на 2027 год в размере 914,02 грн/МВт·ч, что на 1,6% ниже действующего уровня. В то же время, экономически обоснованная потребность, рассчитанная "Укрэнерго", составляет 964,92 грн/МВт·час.

Эксперт подчеркнул, что для привлечения инвестиций в газовую генерацию, солнечные и ветровые электростанции и системы накопления энергии необходимо, прежде всего, обеспечить выполнение финансовых обязательств перед действующими инвесторами.

"По моему мнению, лучший сигнал для будущих инвесторов - погашение долгов перед нынешними", - подытожил Омельченко.