За його словами, держава декларує необхідність будівництва нової маневрової генерації, зокрема раніше анонсованих 5 ГВт потужностей, однак досі не забезпечила повних розрахунків із компаніями, які вже інвестували в українську енергетику.



"Як держава збирається переконувати інвесторів будувати нові електростанції, якщо не може повністю розрахуватися з тими, хто вже вклав гроші в українську енергетику?" - зазначив Омельченко.



Експерт наголосив, що інвестори у відновлювану енергетику будували електростанції, залучали кредити та вкладали власні кошти, розраховуючи на гарантований державою викуп електроенергії за "зеленим" тарифом. Натомість зараз вони змушені місяцями очікувати на оплату вже виробленої електроенергії.



"Борги НЕК "Укренерго" перетворюються на борги "Гарантованого покупця", а далі - на заборгованість перед виробниками", - пояснив Омельченко.

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За його словами, додаткові ризики накопичення боргів створює запропонований НКРЕКП тариф на передачу електроенергії на 2027 рік у розмірі 914,02 грн/МВт·год, що на 1,6% нижче чинного рівня. Водночас економічно обґрунтована потреба, розрахована "Укренерго", становить 964,92 грн/МВт·год.



Експерт підкреслив, що для залучення інвестицій у газову генерацію, сонячні та вітрові електростанції й системи накопичення енергії необхідно насамперед забезпечити виконання фінансових зобов'язань перед чинними інвесторами.



"На мою думку, найкращий сигнал для майбутніх інвесторів - погашення боргів перед нинішніми", - підсумував Омельченко.