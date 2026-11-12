Долги на балансирующем рынке растут в три раза быстрее, чем погашают, - Герус

Первоочередной задачей государства должно стать прекращение накопления новых долгов на балансирующем рынке электроэнергии, поскольку направление миллиардов гривен на погашение задолженности не дает результата, пока неплатежи продолжают расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

"Мы распределяем условно 5 млрд гривен, а долги прирастают на 15 миллиардов. Заливаем деньги, а эффекта нет. Вопрос номер один – остановить прирост", – подчеркнул Герус.

Среди системных должников на рынке электроэнергии остаются водоканалы, государственные предприятия и шахты. В частности, тарифы для водоканалов не пересматривались с 2021 года, из-за чего разница в расходах фактически ложилась на энергетическую отрасль. В то же время, с лета 2026 года ситуация начала улучшаться благодаря разрешению пересматривать тарифы.



"Не может такого быть, что потребитель берет и не платит", – подчеркнул он.



Герус отметил, что государство ищет средства для погашения задолженности, в том числе за счет доходов НЭК "Укрэнерго". Однако без прекращения накопления новых долгов, такие меры не решают проблему.

По его словам, урегулирование ситуации с неплатежами может стать одним из условий европейской программы Ukraine Facility на следующий год.