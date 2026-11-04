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Проблема долгов на балансирующем энергорынке: эксперт объяснил, почему правительство должно вмешаться

19:48 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Новиков
Проблема долгов на балансирующем энергорынке: эксперт объяснил, почему правительство должно вмешаться Почему "Укрэнерго" не справится с долгами на балансирующем рынке (фото: facebook com npcukrenergo)
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Проблему багатомільярдних боргів на балансуючому ринку електроенергії неможливо вирішити лише зусиллями НЕК "Укренерго". Уряд має комплексно підійти до врегулювання заборгованості, зокрема державних шахт, які продовжують споживати електроенергію, але не мають коштів для її оплати.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, даже погашение "Укрэнерго" собственных долгов на балансирующем рынке не устранит проблему, поскольку задолженность других участников перед системным оператором примерно вдвое превышает его долговые обязательства.

"Я, честно говоря, надеюсь, что "Укрэнерго" больше не будет пытаться решать проблемы балансирующего рынка самостоятельно, потому что это тупиковый путь", - подчеркнул Харченко.

Эксперт убежден, что для урегулирования ситуации необходимо комплексное решение правительства, предусматривающее механизмы погашения долгов предприятий, которые не в состоянии самостоятельно оплачивать потребленную электроэнергию.

В частности, речь идет о государственных шахтах, включая закрытые, которые продолжают потреблять электроэнергию из-за необходимости откачки воды.

"Соответственно, даже если шахта не добывает, из нее нужно воду откачивать. А если вы воду откачиваете - расход электроэнергии, а источника покрытия нет", - пояснил Харченко.

По его словам, прекратить электроснабжение таких объектов невозможно из-за риска экологической катастрофы в результате подтопления грунтовыми водами. В то же время, шахты не закупают электроэнергию на рынке, а потребляют ее непосредственно из сети, из-за чего задолженность накапливается на балансирующем рынке по максимально высоким ценам.

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Таким образом, без отдельного механизма финансирования такого потребления долги будут расти независимо от того, сколько средств "Укрэнерго" будет направлять на погашение собственных обязательств.

"А отключить их нельзя. Поэтому в результате вот у них максимальная сумма долга, которую только можно придумать, скапливается, скапливается и скапливается. К сожалению, решения сейчас нет", - отметил эксперт.

Ранее глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ольга Евстигнеева заявила, что без решения проблемы долгов Украина не сможет полноценно интегрироваться в европейский энергорынок.

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