По его словам, в ходе полномасштабной войны рынки электроэнергии и природного газа фактически потеряли рыночные механизмы работы. Это создает проблемы с ценообразованием и приводит к накоплению задолженности.

"Поэтому одновременно с выравниванием цен нужно получить рыночные ориентиры этих же цен, а не то, что, к сожалению, у нас сейчас происходит на рынках природного газа и электрической энергии, которые, к сожалению, во время войны и во время войны фактически перестали быть рынками", - отметил Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что проблема долгов требует длительной и сложной работы по устранению системных недостатков энергорынка.

В то же время, по его мнению, правительство не демонстрирует готовность заниматься ее решением, поскольку необходимые изменения могут негативно отразиться на его имидже.

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"И это не меньшая проблема, потому что она порождает проблему задолженности, с которой также пока правительство ничего не хочет делать, потому что там нужно вычищать эти авгиевые конюшни, и очень нужно вычищать долго, муторно и с большими потерями для собственного имиджа", - подчеркнул Рябцев.