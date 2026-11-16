Долги на балансирующем рынке блокируют инвестиции в новую генерацию, - Укрэнерго

Накопление долгов на балансирующем рынке электроэнергии сдерживает привлечение инвестиций в новую маневровую генерацию, необходимую для стабильной работы украинской энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена правления НЭК "Укрэнерго" Ивана Юрика.

По его словам, для решения проблемы нужно не только погасить задолженность, но и обеспечить своевременные расчеты с участниками рынка.

"Каждая новая атака - это дополнительные потребности в оборудовании и средствах на восстановление. Своевременные поставки дефицитного оборудования от международных партнеров помогают нам быстрее возвращать поврежденные объекты в работу", – говорит он.

В то же время, как добавляет член правления, для долгосрочной устойчивости энергосистемы необходимы инвестиции в новую маневровую генерацию.

"Привлечь их невозможно без решения проблемы долгов на балансирующем рынке", - подчеркнул Юрик.



По его словам, задолженность потребителей, для которых действует специальный режим отключений, в частности, водоканалов, шахт и потребителей на прифронтовых территориях, ограничивает возможность "Укрэнерго" своевременно рассчитываться с участниками балансирующего рынка. В результате этого накопление неплатежей сдерживает инвестиции в создание новых маневровых мощностей.

Юрик подчеркнул, что такая генерация особенно необходимо в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. С начала полномасштабного вторжения почти все подстанции "Укрэнерго" получили повреждения, а новые обстрелы ежедневно создают дополнительные потребности в восстановлении оборудования и сетей.

В то же время погашение долгов и прекращение накопления новой задолженности являются важными условиями интеграции Украины в балансирующие сегменты европейского энергорынка.

Это позволит расширить возможности обмена резервами с европейскими партнерами и более эффективно балансировать украинскую энергосистему.