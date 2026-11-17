Накопичення заборгованості на енергетичному ринку України є наслідком системних проблем із ринковим ціноутворенням, вирішення яких потребує комплексних рішень уряду.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева в ефірі "Громадського радіо".
За його словами, під час повномасштабної війни ринки електроенергії та природного газу фактично втратили ринкові механізми роботи. Це створює проблеми з ціноутворенням та призводить до накопичення заборгованості.
"Тому одночасно з вирівнюванням цін потрібно отримати ринкові орієнтири цих самих цін, а не те, що, на жаль, у нас зараз відбувається на ринках природного газу і електричної енергії, які, на жаль, під час війни і за час війни фактично перестали бути ринками", - зазначив Рябцев.
Експерт наголосив, що проблема боргів потребує тривалої та складної роботи з усунення системних недоліків енергоринку.
Водночас, на його думку, уряд не демонструє готовності займатися її вирішенням, оскільки необхідні зміни можуть негативно позначитися на його іміджі.
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"І це не менша проблема, тому що вона породжує проблему заборгованості, з якою також поки що уряд нічого не хоче робити, тому що там потрібно вичищати ці авгієві стайні, і дуже потрібно вичищати довго, муторно і з великими втратами для власного іміджу", - підкреслив Рябцев.
Раніше член правління НЕК "Укренерго" Іван Юрик заявив, що накопичення боргів на балансуючому ринку електроенергії стримує інвестиції в нову маневрову генерацію, необхідну для стабільної роботи енергосистеми.
За його словами, заборгованість водоканалів, шахт та споживачів на прифронтових територіях обмежує можливість компанії своєчасно розраховуватися з учасниками ринку.