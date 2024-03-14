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Долги на балансирующем рынке затрудняют ремонт поврежденных энергообъектов, - эксперт

Четверг 14 марта 2024 13:47
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Долги на балансирующем рынке затрудняют ремонт поврежденных энергообъектов, - эксперт Фото: долги на балансирующем рынке затрудняют ремонт поврежденных энергообъектов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за накопленных на балансирующем рынке электроэнергии долги усложняется восстановление поврежденных в результате вражеских обстрелов энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

По его словам, одним из вызовов, который сейчас существует в энергетике, являются долги на балансирующем рынке.

Он также пояснил, что энергетическим компаниям нужны средства для восстановления и ремонта поврежденного в результате боевых действий оборудования и накопившиеся долги мешают этому.

"Там 3 млрд долга на балансирующем рынке. Как компания (энергетическая, – ред.) сможет работать? Надо ремонты и восстановление, а для этого нужно покупать основное оборудование", – подчеркнул Плачков.

По его словам, такое оборудование вообще не просто найти, но когда нет денег – это только усугубляет ситуацию.

Напомним, за 2023 год задолженность НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке перед участниками выросла на 44% – до 18,4 млрд грн.

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