Борги на балансуючому ринку ускладнюють ремонт пошкоджених енергооб’єктів, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

За його словами, одним з викликів, який зараз існує в енергетиці є борги на балансуючому ринку.

Він також пояснив, що енергетичним компаніям потрібні кошти для відновлення та ремонту пошкодженого внаслідок бойових дій обладнання і накопичені борги заважають цьому.

"Там 3 млрд боргу на балансуючому ринку. Як компанія (енергетична, - ред.) зможе працювати? Треба ремонти та відновлення, а для цього потрібно купувати основне обладнання", - наголосив Плачков.

За його словами, таке обладнання загалом не просто знайти, але коли немає грошей - це тільки погіршує ситуацію.

Нагадаємо, за 2023 рік заборгованість НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку перед учасниками зросла на 44% - до 18,4 млрд грн.