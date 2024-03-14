ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Борги на балансуючому ринку ускладнюють ремонт пошкоджених енергооб’єктів, - експерт

Четвер 14 березня 2024 13:47
UA EN RU
Борги на балансуючому ринку ускладнюють ремонт пошкоджених енергооб’єктів, - експерт Фото: борги на балансуючому ринку ускладнюють ремонт пошкоджених енергооб’єктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Через накопичені на балансуючому ринку електроенергії борги ускладнюється відновлення пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

За його словами, одним з викликів, який зараз існує в енергетиці є борги на балансуючому ринку.

Він також пояснив, що енергетичним компаніям потрібні кошти для відновлення та ремонту пошкодженого внаслідок бойових дій обладнання і накопичені борги заважають цьому.

"Там 3 млрд боргу на балансуючому ринку. Як компанія (енергетична, - ред.) зможе працювати? Треба ремонти та відновлення, а для цього потрібно купувати основне обладнання", - наголосив Плачков.

За його словами, таке обладнання загалом не просто знайти, але коли немає грошей - це тільки погіршує ситуацію.

Нагадаємо, за 2023 рік заборгованість НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку перед учасниками зросла на 44% - до 18,4 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
ISW пише про ризик прориву РФ на фронті. Експерт пояснив, чому це не так
ISW пише про ризик прориву РФ на фронті. Експерт пояснив, чому це не так
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США