Евросоюз должен строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход России, - Боррель

Европейский союз должен углубить связи с Центральной Азией, которая в стремлении диверсифицировать свои отношения видит в нем предпочтительного партнера, в том числе за строительство транспортных коридоров в регион в обход России.

Об этом высказался высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.

"Поскольку наши центральноазиатские партнеры стремятся диверсифицировать свое партнерство, они хотят более активного участия ЕС. И, конечно же, мы можем сделать гораздо больше вместе в области связи, энергетики и безопасности", - говорится в публикации.

По словам Борреля, на протяжении веков Центральная Азия играла ключевую роль, связывая Дальний Восток с Европой, когда "товары и идеи перемещались туда и обратно по Шелковому пути".

"Но отношения нужно развивать и постоянно обновлять в свете новых обстоятельств. В эти дни Центральная Азия находится в центре событий в геостратегическом и геоэкономическом плане. Очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и что ЕС рассматривается как предпочтительный партнер", - пишет глава европейской дипломатии.

Боррель подчеркивает, что в Центральной Азии чувствуется новая динамика, хотя РФ и Китай продолжают играть важную роль в регионе.

"В равной степени очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и что они рассматривают ЕС в качестве предпочтительного партнера. Лидеры региона осуществляют различные программы реформ. Кроме того, улучшаются отношения между странами Центральной Азии. Как ЕС, мы явно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими изменениями", - сказал он.

ЕС должен углубить свои связи с регионом и использовать тот огромный потенциал, который может предложить, считает Боррель.

"Сточки зрения поставок энергии, критического сырья и новых транспортных коридоров, не зависящих от России (к так называемому Среднему коридору или Транскаспийскому коридору)", - убежден дипломат.