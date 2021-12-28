Боротьба з наративами РФ. Телеканали Ахметова закликали громадськість долучитися до моніторингу телеефірів

"Медіа Група Україна" бізнесмена Ріната Ахметова звернулася до громадської організації "Детектор Медіа" з проханням на постійній основі запустити моніторинг ефіру телеканалу "України24" та інших інформаційних каналів для виявлення проросійських та антиукраїнських наративів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву "Медіа Група Україна".

"Ми вважаємо за необхідне запустити низку спільних проєктів для об'єднання зусиль професійних журналістів та громадських активістів. Одним з перших таких проєктів має бути наша співпраця з "Детектор медіа", до якої ми звернулися з проханням проводити на регулярній основі незалежний моніторинг контенту каналу-лідера ринку "Україна 24", що входить до "Медіа Групи Україна", а також основних українських інформаційних телеканалів", - йдеться в заяві.

Головний предмет моніторингу - пошук в ефірі проросійських / антизахідних наративів, фейкових новин та повідомлень без їхнього спростування модераторами ток-шоу, порушень основних стандартів інформаційного мовлення, які стосуються зовнішньої та внутрішньої політики, війни з Росією, окупованих територій.

"Медіа Група Україна" жодним чином не втручатиметься у процес моніторингу, його результати відкрито публікуватимуться без погодження або можливості для замовника попередньо ознайомитись із ними", - зазначили в заяві.

"Медіа Група Україна" впевнена, що громадянське суспільство зацікавлене у захисті інституту свободи слова та незалежних медіа в Україні.

"Журналісти сьогодні не лише захищають Україну на передовій інформаційної війні з російською дезінформацією, а й роблять це на тлі внутрішніх політичних конфліктів, тому ми закликаємо всіх учасників ринку до єдності та діалогу", - зазначається в заяві.