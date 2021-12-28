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Борьба с нарративами РФ. Телеканалы Ахметова призвали общественность присоединиться к мониторингу телеэфиров

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 18:28
Борьба с нарративами РФ. Телеканалы Ахметова призвали общественность присоединиться к мониторингу телеэфиров Фото: владелец телеканалов "Украина" и "Украина24" Ринат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Наталия Гурковская

"Медиа Группа Украина" бизнесмена Рината Ахметова обратилась в общественную организацию "Детектор Медиа" с просьбой на постоянной основе запустить мониторинг эфира телеканала "Украины24" и других информационных каналов для выявления пророссийских и антиукраинских нарративов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление "Медиа Группа Украина".

"Мы считаем необходимым запустить ряд общих проектов для объединения усилий профессиональных журналистов и общественных активистов. Одним из первых таких проектов должно быть наше сотрудничество с "Детектор медиа", к которому мы обратились с просьбой проводить на регулярной основе независимый мониторинг контента канала-лидера рынка "Украина 24", входящего в "Медиа Группу Украина", а также основных украинских информационных телеканалов", - говорится в заявлении.

Главный предмет мониторинга - поиск в эфире пророссийских/антизападных нарративов, фейковых новостей и сообщений без их опровержения модераторами ток-шоу, нарушений основных стандартов информационного вещания, касающихся внешней и внутренней политики, войны с Россией, оккупированных территорий.

"Медиа Группа Украина" никак не будет вмешиваться в процесс мониторинга, его результаты будут открыто публиковаться без согласования или возможности для заказчика предварительно ознакомиться с ними", - отметили в заявлении.

"Медиа Группа Украина" уверена, что гражданское общество заинтересовано в защите института свободы слова и независимых медиа в Украине.

"Журналисты сегодня не только защищают Украину на передовой информационной войне с российской дезинформацией, но делают это на фоне внутренних политических конфликтов, поэтому мы призываем всех участников рынка к единству и диалогу", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее, член наблюдательного совета " Медиа Группы Украина "Дмитрий Белянский заявлял, что телеканалы "Украина" и "Украина24" делают все возможное для защиты института свободы слова в Украине.

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Ринат Ахметов
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