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Бонус за вакцинацію: ПриватБанк попередив про нову схему шахраїв

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Четвер 18 листопада 2021 16:07
Бонус за вакцинацію: ПриватБанк попередив про нову схему шахраїв Фото: ПриватБанк заявив про нову схему шахрайства (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

ПриватБанк попередив українців про нову схему шахрайства в країні. Зловмисники обіцяють винагороду за вакцинацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря ПриватБанку Олега Серги.

За словами Серги, зловмисники надсилають жертвам повідомлення у якому обіцяють грошову винагороду за зроблене щеплення. Знизу вони кріплять сумнівне посилання на невідомий ресурс.

ПриватБанк нагадує про те, що в жодному разі не можна вводити свої особисті дані або дані платіжних карток на підроблених сайтах та сервісах.

Бонус за вакцинацію: ПриватБанк попередив про нову схему шахраїв

Фото: ПриватБанк заявив про нову схему шахрайства (facebook.com/sergaoleg)

Нагадаємо, що нова схема шахрайства з'явилася після того як Зеленський анонсував нові програми підтримки для бізнесу й громадян, які постраждали від карантину. З 19 грудня усім, хто пройшов повний курс щеплення - обіцяють виплатити 1 тисячу гривень.

Водночас у Кабінеті міністрів пояснили яким чином українці зможуть отримати фінансову компенсацію.

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