В Україні платитимуть за вакцинацію: хто та скільки отримає
В Україні розробляють нові програми підтримки для бізнесу й громадян, які постраждали від карантину. З 19 грудня, через застосунок "Дія", кожен, хто пройшов повний курс вакцинування зможе отримати 1 тисячу гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Україна Володимира Зеленського.
"Аби дихати легше було бізнесу і громадянам, держава як залишає наявні програми підтримки, так і розробляє низку інструментів. Один з них запрацює найближчим часом. Це підтримка тих сфер, які постраждали від карантину більше за інших, а саме креативний, спортивний та транспортний сектор допомоги", - заявив Зеленський.
Водночас одна з програм підтримки, як відзначив президент, це фінансова винагорода усім, хто пройшов повний курс вакцинування.
Як працюватиме програма
Починаючи з 19 грудня, кожен хто отримав два щеплення - зможе отримати 1 тисячу гривень через застосунок "Дія".
Гроші можна буде витратити на:
- абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
- квиток в кінотеатр або театр;
- похід в музей;
- квиток на залізничне чи авіаперевезення.
За словами Зеленського, до кінця року на програму виділять близько 3 млрд гривень.