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В Україні платитимуть за вакцинацію: хто та скільки отримає

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Понеділок 15 листопада 2021 20:10
В Україні платитимуть за вакцинацію: хто та скільки отримає Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні розробляють нові програми підтримки для бізнесу й громадян, які постраждали від карантину. З 19 грудня, через застосунок "Дія", кожен, хто пройшов повний курс вакцинування зможе отримати 1 тисячу гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Україна Володимира Зеленського.

"Аби дихати легше було бізнесу і громадянам, держава як залишає наявні програми підтримки, так і розробляє низку інструментів. Один з них запрацює найближчим часом. Це підтримка тих сфер, які постраждали від карантину більше за інших, а саме креативний, спортивний та транспортний сектор допомоги", - заявив Зеленський.

Водночас одна з програм підтримки, як відзначив президент, це фінансова винагорода усім, хто пройшов повний курс вакцинування.

Як працюватиме програма

Починаючи з 19 грудня, кожен хто отримав два щеплення - зможе отримати 1 тисячу гривень через застосунок "Дія".

Гроші можна буде витратити на:

  • абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
  • квиток в кінотеатр або театр;
  • похід в музей;
  • квиток на залізничне чи авіаперевезення.

За словами Зеленського, до кінця року на програму виділять близько 3 млрд гривень.

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Володимир Зеленський Коронавірус Вакцинація
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