Стало відомо, як нараховуватимуть тисячу гривень за вакцинацію від COVID

Тисяча гривень за вакцинацію від COVID в Україні буде нараховуватися на віртуальні платіжні картки через додаток "Дія". Ці гроші не оподатковуватимуться, а також не вплинуть на отримання субсидій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.

"Кошти в розмірі 1000 гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на покупку квитків в кіно, театри, концерти, заняття спортом, подорожі по Україні поїздом або літаком", - зазначив прем'єр-міністр Шмигаль.

За його словами, близько 6000 суб'єктів бізнесу зможуть взяти участь у цій програмі.

"Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року... Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Ці кошти не вплинуть на отримання субсидій", - додав Шмигаль.

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