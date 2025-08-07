Бондаренко рассказал, почему не состоялся апелляционный суд в отношении него

Заседание апелляционного суда, на котором должны были рассматривать апелляцию экс-секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, не состоялось. Причина - отсутствие материалов для рассмотрения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бондаренко в Telegram-канале.
"Спойлер. Второе заседание Киевского апелляционного суда не состоялось. Потому что... не доставили материалы. Месяца не хватило Печерскому районному суду Киева, чтобы передать материалы в 2 тома (это расстояние до 5 километров или 200 метров в день). Апелляционная жалоба снова не рассмотрена. Стратегия власти держать в заложниках оппозиционных политиков продолжает внедряться в жизнь", - написал Владимир Бондаренко.
Он отметил, что сейчас одновременно под домашним арестом находятся лидеры городских организаций обеих крупнейших фракций Киевсовета - "УДАР Виталия Кличко" и "Европейская солидарность".
Бондаренко также рассказал о затягивании следствия в отношении него.
"Три недели те, кто спешил вручить подозрение и избрать меру пресечения, обосновывая это необходимостью проведения следственных действий, просто забывают о тебе. Никакого допроса, никаких следственных действий. Вообще ничего. На конец 3-й недели тебя вызывают к следователю. И предлагают в свободной форме, без вопросов, рассказать ... что ты думаешь об этом уголовном производстве", - отметил он.
Кроме того, Бондаренко отметил абсурдность обвинений в отношении него.
"Мне инкриминируют выплату заработной платы человеку, который работал управляющим делами Киевсовета (основное место работы) в то время, когда был командирован в Киевскую городскую военную администрацию. И не получал денежное обеспечение по месту службы. У следствия вопрос не возникает, как он должен был жить без средств вообще. Но дальше еще интереснее. Полученные средства Игорь Хацевич в бюджет Киева еще в конце прошлого года вернул. Однако теперь "жаль" заключается в... уплаченных в Государственный бюджет Украины налогах. Уплаченных. В Госбюджет. Налогах. Во время войны. Абсурдно? Да это нам так кажется", - иронизирует экс-секретарь Киевсовета.
Ранее Владимир Бондаренко сообщал, что его фактически обвиняют в выполнении непосредственных функциональных обязанностей - подписании писем на имя начальника КГГА.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал дело в отношении Бондаренко "абсурдом и театральщиной". Также сообщалось, что 11 июля суд избрал Бондаренко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, Владимир Бондаренко занимал должность секретаря Киевского городского совета с декабря 2020 года. В частности, в апреле 2025 года Киевсовет не набрал голосов для увольнения Бондаренко, однако он написал заявление и оставил должность по собственному желанию.