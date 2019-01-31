Бондар подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Протягом п'яти днів ЦВК повинен їх розглянути та прийняти рішення про реєстрацію

Голова Партії "Відродження", народний депутат Віктор Бондар сьогодні, 31 січня, подав документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації кандидатом на виборах президента України, які відбудуться 31 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Бондар був висунутий кандидатом у президенти 30 січня на з'їзді "Відродження". Делегати з'їзду одностайно заявили про його підтримку на майбутніх виборах.

Тоді ж лідер партії представив свою передвиборну програму. Серед її пріоритетів – розвиток вітчизняної економіки, промисловості, підвищення міжнародного авторитету України.

За словами Бондаря, він йде в президенти, оскільки має чітке бачення того, як вирішити економічні та соціальні проблеми держави.

"Я балотуюся на пост глави держави, щоб дати виборцям альтернативу популізму і показати, що серед політиків є люди, які готові працювати для держави. Моя мета – відродження України, насамперед української економіки. Моя мета – це боротьба з бідністю за краще життя і майбутнє наших громадян. Я хочу, щоб усі українці жили не просто, як у Європі, а краще, ніж у Європі. Для реалізації цих планів у мене є економічна програма і конкретний план дій. Протягом президентської кампанії я представлю її кожному українцю. Я не буду займатися популізмом – я буду працювати!", – сказав після завершення процедури подачі документів лідер Партії "Відродження".