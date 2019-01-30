ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Лідер "Відродження" Бондар презентував програму, з якою йде в президенти

Новини » Вибори 2019    30.01.2019 - 17:09
Лідер "Відродження" Бондар презентував програму, з якою йде в президенти
Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

За словами Бондаря, в основі його програми - ідеї, спрямовані на розвиток економіки країни

Голова партії "Відродження" Віктор Бондар презентував свою передвиборчу програму. Документ під назвою "Україні потрібне Відродження!" політик представив під час з’їзду партії, який відбувся 30 січня у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Як зазначається, серед пріоритетів представленої програми - розвиток вітчизняної економіки, промисловості, підвищення міжнародного авторитету України. Бондар наголосив, що з цією програмою братиме участь у виборах на пост президента України. Він додав, що цей всебічний план дій не лише окреслює його цілі як кандидата від партії "Відродження" на посаду глави держави, а й містить перелік конкретних кроків для втілення цих завдань у життя.

За словами Бондаря, в основі його програми - ідеї, спрямовані на розвиток економіки країни.

"Моя мета - економічний прорив нашої держави в світові лідери промислового виробництва та ІТ-потенціалу. Це масштабне будівництво надсучасних промислових і енергетичних об’єктів, відновлення дорожньої інфраструктури, реконструкція морських портів, аеропортів. Це запуск програм із радикального збільшення видобутку нафти й газу на території країни та скорочення витрат енергоресурсів щонайменше на 30% на рівні держави. Це створення сприятливого інвестиційного клімату, податкового та митного законодавства, недопущення втручання правоохоронних органів у роботу бізнесу. Ми пропонуємо політику економічного патріотизму. Українська промисловість і бізнес понад усе! Підтримуємо українське! Створюємо неймовірні можливості для бізнесу та інвесторів!", - закликав він.

Зокрема, в інтересах зміцнення української промисловості та виробництва кандидат у президенти пропонує відкоригувати відносини з міжнародними партнерами.

"Насамперед треба переглянути умови співпраці з МВФ! Співробітництво з міжнародними партнерами має передбачати стимулювання розвитку економіки, кредитування промисловості й підтримку виробництв. Ось за рахунок чого ми повинні віддавати зовнішні запозичення, а не за рахунок підвищення тарифів на газ, яке зробило півкраїни залежною від субсидій", - вважає політик.

Економічне і промислове відродження України дозволить підвищити соціальні стандарти, переконаний Бондар.

"Я вірю, що разом ми зможемо реалізувати всі цілі, окреслені у цій програмі, якими б амбітними вони не здавались! Бо відродження України є нашою спільною метою", - підкреслив він.

Як повідомлялося, сьогодні, 30 січня, з’їзд партії "Відродження" ухвалив рішення про участь у президентських виборах 31 березня 2019 року. Кандидатом на пост президента України обраний голова політсили Віктор Бондар.

"Відродження" закликає Раду зупинити підвищення цін на газ "Відродження" вимагає перевірити закупівлі імпортного газу "Нафтогазом"
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Олена БондаренкоПартія Відродження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся