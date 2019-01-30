Лідер "Відродження" Бондар презентував програму, з якою йде в президенти

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

За словами Бондаря, в основі його програми - ідеї, спрямовані на розвиток економіки країни

Голова партії "Відродження" Віктор Бондар презентував свою передвиборчу програму. Документ під назвою "Україні потрібне Відродження!" політик представив під час з’їзду партії, який відбувся 30 січня у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Як зазначається, серед пріоритетів представленої програми - розвиток вітчизняної економіки, промисловості, підвищення міжнародного авторитету України. Бондар наголосив, що з цією програмою братиме участь у виборах на пост президента України. Він додав, що цей всебічний план дій не лише окреслює його цілі як кандидата від партії "Відродження" на посаду глави держави, а й містить перелік конкретних кроків для втілення цих завдань у життя.

За словами Бондаря, в основі його програми - ідеї, спрямовані на розвиток економіки країни.

"Моя мета - економічний прорив нашої держави в світові лідери промислового виробництва та ІТ-потенціалу. Це масштабне будівництво надсучасних промислових і енергетичних об’єктів, відновлення дорожньої інфраструктури, реконструкція морських портів, аеропортів. Це запуск програм із радикального збільшення видобутку нафти й газу на території країни та скорочення витрат енергоресурсів щонайменше на 30% на рівні держави. Це створення сприятливого інвестиційного клімату, податкового та митного законодавства, недопущення втручання правоохоронних органів у роботу бізнесу. Ми пропонуємо політику економічного патріотизму. Українська промисловість і бізнес понад усе! Підтримуємо українське! Створюємо неймовірні можливості для бізнесу та інвесторів!", - закликав він.

Зокрема, в інтересах зміцнення української промисловості та виробництва кандидат у президенти пропонує відкоригувати відносини з міжнародними партнерами.

"Насамперед треба переглянути умови співпраці з МВФ! Співробітництво з міжнародними партнерами має передбачати стимулювання розвитку економіки, кредитування промисловості й підтримку виробництв. Ось за рахунок чого ми повинні віддавати зовнішні запозичення, а не за рахунок підвищення тарифів на газ, яке зробило півкраїни залежною від субсидій", - вважає політик.

Економічне і промислове відродження України дозволить підвищити соціальні стандарти, переконаний Бондар.

"Я вірю, що разом ми зможемо реалізувати всі цілі, окреслені у цій програмі, якими б амбітними вони не здавались! Бо відродження України є нашою спільною метою", - підкреслив він.

Як повідомлялося, сьогодні, 30 січня, з’їзд партії "Відродження" ухвалив рішення про участь у президентських виборах 31 березня 2019 року. Кандидатом на пост президента України обраний голова політсили Віктор Бондар.