Бомбосховища в Україні підключають до Інтернету, але є важлива умова

Бомбосховища у великих містах України почнуть підключати до Інтернету. Однак для цього розпорядники притулку повинні дотримуватися важливу умову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держспецзв'язок .

Зокрема, в притулках буде заборонено встановлювати системи відеофіксації і проводити онлайн стріми. "Прохання до розпорядників бомбосховищ не встановлювати ніяких систем відеофіксації і систематично проводити з населенням роз'яснювальну роботу щодо неприпустимості онлайн-стріму по бомбосховищах, розкриття місцеперебування і знаходяться там осіб", - йдеться в повідомленні.

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