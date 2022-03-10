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Бомбоубежища в Украине подключают к Интернету, но есть важное условие

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Киев, Четверг 10 марта 2022 11:41
Бомбоубежища в Украине подключают к Интернету, но есть важное условие фото: Бомбоубежища в Украине подключают к Интернету (24.tv)
Автор: Валерия Полищук

Бомбоубежища в крупных городах Украины начнут подключать к интернету. Однако для этого распорядители убежища должны соблюдать важное условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязь.

В частности, в убежищах будет запрещено устанавливать системы видеофиксации и проводить онлайн стримы.

"Просьба к распорядителям бомбоубежищ не устанавливать никаких систем видеофиксации и систематически проводить с населением разъяснительную работу по недопустимости онлайн-стрима по бомбоубежищам, раскрытию местопребывания и находящихся там лиц", - говорится в сообщении.

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