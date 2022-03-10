Бомбоубежища в Украине подключают к Интернету, но есть важное условие
Бомбоубежища в крупных городах Украины начнут подключать к интернету. Однако для этого распорядители убежища должны соблюдать важное условие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязь.
В частности, в убежищах будет запрещено устанавливать системы видеофиксации и проводить онлайн стримы.
"Просьба к распорядителям бомбоубежищ не устанавливать никаких систем видеофиксации и систематически проводить с населением разъяснительную работу по недопустимости онлайн-стрима по бомбоубежищам, раскрытию местопребывания и находящихся там лиц", - говорится в сообщении.
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