Бомбы или дипломатия. Поддержит ли Трамп Израиль в войне против Ирана

Главное:

Какие результаты дали атаки Израиля и чем отвечает Иран?

Что о конфликте говорит Трамп?

Как Европа пытается стать посредником?

Что влияет на позицию Ирана в дальнейшем?

Военная операция Израиля против Ирана перешла в "рутинную" фазу. Ежедневно израильские военно-воздушные силы наносят удары по военной инфраструктуре и ядерным объектам, а также методично уничтожают иранских лидеров и ведущих ученых-ядерщиков. Вместе с тем высшее политическое руководство Ирана остается неприкосновенным, хотя Израиль призывает к свержению власти в Тегеране.

В свою очередь Иран отвечает ракетными и дроновыми атаками по Израилю, хотя их интенсивность значительно снизилась – с более сотни в первые дни конфликта до менее десятка ракет за одну атаку. Среди прочего, это связано с уничтожением большого количества иранских пусковых установок и необходимостью экономить боеприпасы. Иран демонстрирует, что может и усилить обстрелы. К примеру, 19 июня по Израилю запустить 30 ракет.

В начале конфликта израильская противоракетная оборона показала высокую эффективность – на уровне 90-95% сбитых ракет. Однако с начала недели эффективность перехватов снизилась до примерно 65-80%. По данным NBC News, причина – в использовании Ираном более современных ракет с несколькими боеголовками, которые затрудняют перехват.

Позиция США

У Израиля пока нет возможности полностью уничтожить ядерную программу Ирана. Как писало РБК-Украина, один из иранских объектов – ядерный комплекс Фордо – находится на значительной глубине в толще скалы. Вероятно, его может уничтожить только специализированная американская бомба GBU-57 (MOP). Поэтому для уничтожения Фордо требуется привлечение Штатов.

Президент США Дональд Трамп не спешит участвовать в ударах против Ирана. В течение недели он сделал ряд противоречивых заявлений по этому поводу, а также призвал Иран к капитуляции.

19 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп примет решение об участии Вашингтона в войне в течение следующих двух недель. По словам Левитт, решение об участии США в конфликте требует времени, поскольку есть перспектива переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшее время. Она также подчеркнула, что администрация Белого дома стремится к дипломатическому решению ситуации с Ираном, однако главный приоритет – предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

Трамп считает, что наносить удары по Ирану стоит только в том случае, если так называемая "бункерная бомба" действительно гарантирует уничтожение объекта в Фордо, сообщает The Guardian. По словам собеседников издания, пока в Белом доме нет уверенности на этот счет. Трамп похоже, до конца не убежден в эффективности удара и ожидает, что сама угроза от США подтолкнет Иран к уступкам.

Со своей стороны, Израиль не оставляет попыток убедить Трампа в необходимости присоединиться к ударам по Ирану. 19 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и руководство ЦАХАЛ провели встречу с представителями администрации Трампа – вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром обороны Питом Хегсетом.

В то же время США стягивают все больше сил на Ближний Восток. 16 июня ударная группа во главе с авианосцем Nimitz покинула Южнокитайское море и отправилась в направлении Ближнего Востока. Военно-морские силы США отдали приказ эсминцу Thomas Hudner отправиться в Восточное Средиземноморье, а другому эсминцу – начать движение вперед, чтобы он был готов к действию по требованию Белого дома.

Кроме того, США переместили в другие локации некоторые самолеты и корабли с баз на Ближнем Востоке, которые могут быть уязвимыми к потенциальной атаке Ирана. В то же время нет данных о переброске в регион бомбардировщиков B-2 Spirit, которые могут нести бомбы для уничтожения Фордо,

Иран и переговоры

Несмотря на обмены ударами с Израилем, Иран продолжает диалог с США и Европой. По данным Reuters, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи несколько раз общались по телефону после начала израильских атак, чтобы дипломатически урегулировать конфликт.

Арагчи подчеркнул, что Тегеран не возобновит переговоры, пока Израиль не остановит удары. Агентство сообщает, что на этой неделе звонки стали самыми предметными с начала контактов в апреле. Арагчи отметил, что Иран "готов к компромиссам в ядерном вопросе", если США заставят Израиль прекратить боевые действия. Речь идет о предложении США, выдвинутом Ирану в конце мая. Оно предусматривает создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами страны, которое Тегеран пока отверг.

Аббас Арагчи (фото: Getty Images)

Параллельно в Женеве состоялись переговоры главы МИД Ирана с министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии. Они подготовили для Тегерана комплексное дипломатическое предложение, которое в теории должно остановить эскалацию с Израилем.

Среди прочего, оно предусматривает: полное прекращение обогащения урана и возобновление работы МАГАТЭ с доступом ко всем иранским ядерным объектам; надзор за баллистической программой Ирана; прекращение финансирования Ираном "террористических группировок в регионе", то есть иранских "прокси" (ХАМАС, "Хезболла", хуситы, проиранские шииты в Ираке и т.д.); освобождение Ираном "всех заложников", то есть иностранных граждан, заключенных иранским правительством.

***

Обострение между Израилем и Ираном в целом вышло на плато – после первого шока в Тегеране оправились и пытаются системно реагировать на кризис. Это касается и защиты того, что Израиль еще не успел уничтожить, и ответных ударов. В свою очередь Израиль постепенно исчерпал банк целей и принципиально больший вред нанести Ирану не может, если не будет атаковать гражданские объекты, инфраструктуру экспорта нефти и политическое руководство Ирана. Однако это грозит репутационными потерями и не только –многие международные игроки будут не в восторге от возможного резкого роста цен на нефть.

На международном уровне главным сюжетом остается борьба за позицию Трампа. Так же как и с Украиной, президент США находится "на растяжке". С одной стороны, начинать новый конфликт – это точно не то, для чего он пришел на должность. С другой, на Трампа давит израильское лобби и "ястребы" из его окружения. В конце концов, сам Иран пытается упредить удар США, показывая, что он готов к переговорам. Остается неясным, насколько это соответствует действительности, а в какой степени это тактическая игра, чтобы выиграть время.

Среди прочего, на мотивацию иранских лидеров влияет и ситуация с экономикой и социальной сферой внутри страны, которая, очевидно, ухудшилась после израильских атак. Если они будут чувствовать прочность своих позиций – следует ожидать дальнейшей имитации переговоров. Если же угроза режиму будет реальной, уступок от Ирана можно будет добиться быстрее. Однако достоверных данных об этом нет – страна фактически отрезала себя от внешнего интернета.