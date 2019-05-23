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Болтон призвал бросить вызов росту военного влияния РФ в Арктике

Новости » Политика    23.05.2019 - 00:15
Болтон призвал бросить вызов росту военного влияния РФ в Арктике
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон заявил о планах заменить стареющий американский флот ледоколов

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне в штате Коннектикут, заявил, что они помогут проложить путь к "восстановлению американского лидерства в Арктике". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Болтон отметил растущее влияние РФ в Арктике, а также незаконное притязание Китая в регионе. 

"Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконного притязания Китая на "околоарктический статус", - заявил советник Трампа. 

Во время выступления Болтон также сообщил, что с помощью американской программы Polar Security Cutter удастся заменить стареющий флот ледоколов береговой охраны США. Эта программа, подчеркнул советник, "проложит путь к восстановлению американского лидерства в Арктике, которым слишком долго пренебрегали".

"Соединенные Штаты - это арктическая нация с устойчивыми национальными интересами в регионе. Как и наши арктические союзники и партнеры, мы хотим, чтобы Крайний Север был регионом низкой напряженности", - добавил Болтон.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скаппаротти заявил, что США готовы сдерживать Россию в Арктике.

РБК-Украина писало, что из доклада, который выпустило Министерство обороны США, следует, что усиление активности Китая в Арктике может привести к нарастанию военной угрозы в регионе

Минобороны США обнародовало доклад о военной угрозе Китая в Арктике В НАТО обновили военные планы из-за действий России в Арктике
Новости Украины Джон БолтонАрктика
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