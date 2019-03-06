Болтон пригрозив санкціями іноземним банкам за угоди з Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями, если они будут оказывать помощь правительству Николаса Мадуро после кризиса в Венесуэле. Об этом сообщает The Hill.

В заявлении советника Белого дома указывается, что на иностранные финансовые институты будут наложены санкции "за помощь в нелегальных сделках, которые приносят выгоду Николасу Мадуро и его коррумпированному окружению".

"Мы не позволим Мадуро украсть богатства венесуэльского народа", - сказал Болтон.

Напомним, 5 марта президент Дональд Трамп продлил срок действия ряда санкций США против Венесуэлы. В документе сказано, что "ситуация в Венесуэле продолжает представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Напомним, 1 марта США включили шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса, начальника полиции штата Тачира Кристиана Моралеса Самбрано. США ввели санкции из-за того, что должностные лица препятствовали поставкам гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы.