Болтон застеріг країни, що ведуть бізнес з Венесуелою

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон попередив про можливу негативної реакції на це США.

Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон застеріг країни, які ведуть бізнес з Венесуелою, про можливу негативну реакцію на це США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

При цьому Болтон не уточнив, які саме дії Вашингтон може вжити.

"Країни і фірми, які підтримують розграбування Мадуро венесуельських ресурсів, не будуть забуті. Сполучені Штати продовжать використовувати всю свою міць, щоб зберегти активи венесуельського народу і спонукати всі країни до спільної роботи в ім'я тієї ж мети", - написав він.

У тому ж повідомленні Болтон розмістив посилання на матеріал агентства Bloomberg про візит в Індію венесуельського міністра нафти Мануеля Кеведо.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомляло, що через санкції США проти Венесуели її нафтова промисловість опинилася на межі краху. Організація країн-експортерів нафти відмовилася виступити на захист лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, який звернувся з проханням підтримати Каракас.

Раніше президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером опозиції Венесуели і спікером Національної асамблеї Хуаном Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни.