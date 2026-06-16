Bolt объяснил, почему в Украине не хватает курьеров, и рассказал, сколько они зарабатывают

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Привлекать новых курьеров стало сложнее.

Спрос на доставку продолжает расти.

Средний заработок курьера составляет около 30 тысяч гривен.

Наибольший дефицит ощущается во время тревог и непогоды.

Рынок такси и доставки в Украине сталкивается со всё более серьёзным кадровым дефицитом.

В Bolt объясняют, что на ситуацию влияют сразу несколько факторов: мобилизация, эмиграция населения и конкуренция за работников между различными отраслями экономики.

По словам генерального менеджера Bolt в Украине Сергея Павлика, компания наблюдает замедление темпов прироста новых водителей.

''Было бы неправильно связывать это только с мобилизацией, хотя это один из факторов, сильно влияющих на рынок'', – отметил он.

Генеральный менеджер Bolt Food в Украине Вячеслав Левченко добавил, что привлечение новых курьеров сегодня требует значительно больше времени и ресурсов, чем до полномасштабной войны.

По его словам, спрос на доставку продолжает расти, тогда как количество потенциальных работников сокращается. Особенно ощутимой нехватка курьеров становится во время воздушных тревог, морозов, гололеда и других сложных погодных условий.

В компании сообщили, что средний заработок курьера в настоящее время составляет около 30 тысяч гривен в месяц.

''Это конкурентная необходимость: чтобы удержать предложение на платформе, условия должны быть лучше, чем в альтернативных местах занятости'', – пояснил Левченко.