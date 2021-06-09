Більшість українців вважають конфлікт на Донбасі російською агресією

Значно меншу підтримку отримали інші погляди на конфлікт, такі як: "внутрішній конфлікт в Україні, де одну зі сторін підтримує Росія" (15%), "війна Росії з Заходом на території України" (13%), "суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні" (7%).

Крім того, 71% населення переконані - між Україною та Росією точиться війна.

З цим погоджується абсолютна більшість виборців Володимира Зеленського (85%), Петра Порошенка (88%), Юлії Тимошенко (76%). Серед виборців Юрія Бойка тільки 31% погоджують з цим твердженням, тоді як 50% його прихильників не згодні, що між Росією та Україною йде війна.

Дослідження проведено Центром Разумкова спільно та фондом "Демократичні ініціативи" з 14 по 19 травня 2021 року серед 2020 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.