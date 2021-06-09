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Більшість українців вважають конфлікт на Донбасі російською агресією

Автор: Олександр Білоус

У травні 2021 року більшість українців (53,5%) визначають конфлікт на Донбасі як російську агресію проти України з використанням місцевих бойовиків. Півтора року тому таке визначення давали 45% громадян.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Значно меншу підтримку отримали інші погляди на конфлікт, такі як: "внутрішній конфлікт в Україні, де одну зі сторін підтримує Росія" (15%), "війна Росії з Заходом на території України" (13%), "суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні" (7%).

Крім того, 71% населення переконані - між Україною та Росією точиться війна.

З цим погоджується абсолютна більшість виборців Володимира Зеленського (85%), Петра Порошенка (88%), Юлії Тимошенко (76%). Серед виборців Юрія Бойка тільки 31% погоджують з цим твердженням, тоді як 50% його прихильників не згодні, що між Росією та Україною йде війна.

Дослідження проведено Центром Разумкова спільно та фондом "Демократичні ініціативи" з 14 по 19 травня 2021 року серед 2020 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у березні 2021 року 61% українців заявили, що окремі території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) мають бути частиною України, як і раніше.

За даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).

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