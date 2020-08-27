Більшість українців проти списання боргів за комуналку

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці зазвичай платять вчасно та хочуть, щоб так само робили їх сусіди

Більше половини споживачів (54,4%) виступають проти списання заборгованості побутових споживачів перед постачальниками комунальних послуг. Водночас, в середньому 23,9% опитаних підтримують списання боргових зобов’язань.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, дане співвідношення відповідає даним Державної служби статистики України, в частині співвідношення боржників та споживачів, які сплачують вчасно за комунальні послуги.

"Таким чином, споживачі займають досить послідовну позицію. Вона полягає в тому, що не можна списувати борги неплатникам, оскільки є велика частка людей, які вишукували можливості для оплати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (83%) вважають, що тарифи на комунальні послуги для населення є вищими за їх реальну вартість. Водночас 7,5% громадян переконані, що тарифи ЖКП відповідають їх реальній вартості, а 1,5% - вищими за їх реальну вартість.

Як повідомляло РБК-Україна, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець червня 2020 року становить 59,7 млрд грн.