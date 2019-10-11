Більшість українців проти "особливого статусу" Донбасу в Конституції

Більшість громадян (56%) виступають проти надання і закріплення в Конституції України "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), підтримують - 26% опитаних. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного на початку жовтня 2019 року.

За даними опитування, ще менш популярною є ідея введення в Україні федеративного устрою (63% її не підтримують, підтримують - 17%).

Також переважно відкидаються громадською думкою такі компроміси задля досягнення миру на Донбасі: амністія всім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі (не підтримують 59%, підтримують - 18%), відмова від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС (не підтримують 59%, підтримують - 19%), надання російській мові статусу другої державної (не підтримують 56%, підтримують - 29,5%), відмова від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України (не підтримують 54%, підтримують - 25%).

Близько половини (47%) проти налагодження торгово-економічних, фінансових контактів з ОРДЛО (підтримують - 36%). Разом з тим, відносна більшість (44%) не підтримують ідею припинення фінансування територій (виплату пенсій, зарплат тощо) (підтримують - 33%).

Суперечливою є громадська думка стосовно започаткування офіційних переговорів української влади з нинішнім керівництвом ОРДЛО - частка тих, хто підтримує цю ідею (41,5%), статистично значуще не відрізняється від частки тих, хто її не підтримує (39%).

razumkov.org.ua

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року серед 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців підтримують дипломатичні заходи для врегулювання питання окупованого Донбасу.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (60%) не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання на Донбасі, відому як "формула Штайнмайєра". При цьому 23% висловилися проти "формули Штайнмайєра", 18% - підтримали її.