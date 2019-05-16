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Большинство украинцев проголосует на референдуме за вступление ЕС

Новости » Общество    16.05.2019 - 16:30
Большинство украинцев проголосует на референдуме за вступление ЕС
Иллюстративное фото (vimeo.com)

Голоса распределятся 75% на 25%

Если бы в Украине проходил референдум, то 57% граждан проголосовали бы за вступление страны в Европейский союз. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг".

При этом 19,3% высказались за восстановление прагматических экономических отношений с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ. Еще 13,6% не принимали бы участие в таком референдуме и 10,1% не определились.

Таким образом, среди тех, кто определился с выбором и придет на референдум, голоса распределятся следующим образом: за вступление в ЕС - 74,7%, за восстановление отношений с Россией - 25,3%.

Большинство украинцев проголосует на референдуме за вступление ЕС

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Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 среди 3000 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах составляют 1,10- 1,83%.

Напомним, по данным опроса КМИС, две трети жителей Киева (65,8%) поддержали бы вступление Украины в НАТО в случае проведения соответствующего референдума.

Как сообщало РБК-Украина, Украина за 2018 год выполнила 52% плановых заданий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

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