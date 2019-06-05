Більшість українців підтримують вступ до ЄС і НАТО

Якщо б в Україні проходив референдум, то 62% громадян проголосували б за вступ країни в Європейський союз, 22% - проти, 12% вагаються з відповіддю, а 4% не прийшли б на референдум. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Таким чином, у підсумку голоси учасників референдуму по вступу в ЄС розподілилися б наступним чином: 74% за, 26% - проти.

Дані опитування свідчать, що підтримка вступу України до НАТО зросла до 53%, проти - 31%, вагаються з відповіддю 14%, а 2% не прийшли б голосувати. На референдумі голоси розподілилися б 63% - за, 37% проти.

При виборі декількох векторів економічної інтеграції - 57% за вступ до ЄС, 24% - за рівновіддаленість від Росії і Заходу, 10% - за вступ у Митний союз.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 29 травня - 3 червня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного в лютому 2019 року на референдумі за вступ до ЄС проголосують 70% його учасників, за вступ в НАТО - 56%.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО можливо тільки після референдуму.