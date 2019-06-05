Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Если бы в Украине проходил референдум, то 62% граждан проголосовали бы за вступление страны в Европейский союз, 22% - против, 12% затрудняются с ответом, а 4% не пришли бы на референдум. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Таким образом, в итоге голоса участников референдума по вступлению в ЕС распределились бы следующим образом: 74% за, 26% - против.

Данные опроса свидетельствуют, что поддержка вступления Украины в НАТО выросла до 53%, против - 31%, затрудняются с ответом 14%, а 2% не пришли бы голосовать. На референдуме голоса распределились бы 63% - за, 37% против.

При выборе нескольких векторов экономической интеграции - 57% за вступление в ЕС, 24% - за равноудаленность от России и Запада, 10% - за вступление в Таможенный союз.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 29 мая - 3 июня 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного в феврале 2019 года на референдуме за вступление в ЕС проголосуют 70% его участников, за вступление в НАТО - 56%.

Отеметим, президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО возможно только после референдума.