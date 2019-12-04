Більшість українців підтримують проведення перепису населення

Переважна більшість українців (79%) вважають за необхідне проведення всеукраїнського перепису населення, протилежної точки зору дотримується 14% опитаних, а ще 7% - не визначилися. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

На думку українців, головною причиною скорочення чисельності населення є зниження народжуваності через низьке рівня життя населення (57%).

Далі йдуть такі фактори, як наслідок державної соціальної політики (23%) та трудова міграція (21%).

Також, на думку респондентів, на зниження чисельності населення вплинули збільшення числа тих, хто не може мати дітей за станом здоров'я (16%), зниження значимості цінності сім'ї для молодого покоління (14%) в поєднанні з поширенням "західної" моделі сім'ї (9%), збільшення рівня смертності (12%) і наслідки несприятливій демографічній ситуації в попередні роки (9%)

Опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року серед 1805 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2020 рік Кабінет міністрів заклав кошти на проведення перепису населення. Зокрема, витрати на проведення запланованої в 2020 році Всеукраїнського перепису населення передбачені в обсязі 3,44 млрд грн, у тому числі капітальні видатки - 1,59 млрд грн.

У той же час міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд України планує провести електронний перепис населення. За його словами, це допоможе знизити в бюджеті на 2020 рік витрати на перепис з запланованих 3,4 млрд грн до 1,4 млрд грн. При цьому Дубілет зазначив, що в подальшому буде можливість заощадити ще до 1 млрд грн.