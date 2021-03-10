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ЄС підтримав санкції США проти Коломойського

Новость на русском → Брюссель, Середа 10 березня 2021 19:45
ЄС підтримав санкції США проти Коломойського Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Андрій Козловський

Представник Євросоюза з питань зовнішньої політики Петер Стано заявив, що ЄС підтримує рішення США ввести санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Його звинувачують у корупційних злочинах.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів ввести заборону на в'їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи в якості високопоставленого чиновника в українській владі", - сказав Стано.

При цьому він вказав на те, що в санкційних режимах Євросоюзу, які мають відношення до України, немає "критерію, який дозволяє накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію".

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про введення санкцій проти олігарха Коломойського.

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського вважає, що санкції, які США ввели проти Коломойського, - це тільки початок. Юлія Мендель закликала чекати інших новин по цій темі.

Як повідомляло РБК-Україна, в список американських санкцій потрапила і сім'я Коломойського.

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