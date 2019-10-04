Більшість українців незадоволені своєю зарплатою

У вересні 2019 року абсолютна більшість працюючих українців (78%) були незадоволені рівнем своєї заробітної плати. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, в даний час зароблених грошей досить кожному п'ятому (19%) українцю, який працює.

При цьому, в порівнянні з лютим 2018 року, число українців, яким достатньо зароблених грошей, збільшилося на 7%.

Опитування проводилося 7-16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, переважна більшість жителів України (80%) найближчим часом не планують виїзд на роботу за межі України. У травні 2019 року виїхати на роботу за кордон планують 12% українців, з яких більшість (9%) планують попрацювати і повернутися в Україну, тоді як лише 3% розраховують залишитися за кордоном.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group у травні 2019 року були задоволені своєї нинішньої життям 39% українців, у той час як 55% респондентів життя не задовольняло.