Більшість шкіл Львівської області можуть повернутися до очного навчання: умова

За його словами, лише за півтора дня кількість освітян, які отримали щеплення від COVID-19, зросла на 4%.

"Вакцинація колективів закладів середньої освіти йде дуже швидко. Кількість шкіл, які досягли 80% вакцинації педагогів та працівників закладів освіти, становить на сьогодні 31%. Два дні тому було 24%. Тому у нас приблизно ріст у 7%", - розповів Паска.

У загальній кількості дві дози вакцини отримали 38% освітян, одну дозу - 51%.

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА, зазначив, що 31% закладів освіти області наразі працює в очному режимі.