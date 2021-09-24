Большинство школ Львовской области могут вернуться к очному обучению: условие

По его словам, только за полтора дня количество педагогов, получивших прививки от COVID-19, выросло на 4%.

"Вакцинация коллективов учреждений среднего образования идет очень быстро. Количество школ, достигших 80% вакцинации педагогов и работников учебных заведений, составляет на сегодня 31%. Два дня назад было 24%. Поэтому у нас примерно рост в 7%", - рассказал Паска.

В общем количестве две дозы вакцины получили 38% педагогов, одну дозу - 51%.

Директор департамента образования и науки Львовской ОГА, отметил, что 31% учебных заведений области сейчас работает в очном режиме.