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Большинство школ Львовской области могут вернуться к очному обучению: условие

Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области большинство школ смогут возобновить очное обучение. В случае хранения высокой динамики вакцинации сотрудников образовательных учреждений, ученики могут вернуться за парты уже через 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента образования и науки Львовской ОГА Олега Паску во время брифинга.

По его словам, только за полтора дня количество педагогов, получивших прививки от COVID-19, выросло на 4%.

"Вакцинация коллективов учреждений среднего образования идет очень быстро. Количество школ, достигших 80% вакцинации педагогов и работников учебных заведений, составляет на сегодня 31%. Два дня назад было 24%. Поэтому у нас примерно рост в 7%", - рассказал Паска.

В общем количестве две дозы вакцины получили 38% педагогов, одну дозу - 51%.

Директор департамента образования и науки Львовской ОГА, отметил, что 31% учебных заведений области сейчас работает в очном режиме.

Напомним, что из-за "желтой" зоны адаптивного карантина во Львовской области проводить очное обучение могли только 14% школ.

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