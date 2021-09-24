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Більшість шкіл Львівської області можуть повернутися до очного навчання: умова

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Львівська область, П'ятниця 24 вересня 2021 13:59
Більшість шкіл Львівської області можуть повернутися до очного навчання: умова Фото: більшість шкіл Львівської області можуть повернутися до очного навчання (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Львівській області більшість шкіл зможуть відновити очне навчання. У разі зберігання високої динаміки вакцинації працівників освітніх закладів, учні можуть повернутися за парти вже за 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олега Паску під час брифінгу.

За його словами, лише за півтора дня кількість освітян, які отримали щеплення від COVID-19, зросла на 4%.

"Вакцинація колективів закладів середньої освіти йде дуже швидко. Кількість шкіл, які досягли 80% вакцинації педагогів та працівників закладів освіти, становить на сьогодні 31%. Два дні тому було 24%. Тому у нас приблизно ріст у 7%", - розповів Паска.

У загальній кількості дві дози вакцини отримали 38% освітян, одну дозу - 51%.

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА, зазначив, що 31% закладів освіти області наразі працює в очному режимі.

Нагадаємо, що через "жовту" зону адаптивного карантину у Львівській області проводити очне навчання могли лишень 14% шкіл.

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