Більшість регіонів України не готові до ослаблення карантину

Закарпатська область не відповідає вимогам відразу по трьох із чотирьох критеріїв
В Україні до ослаблення карантину не готові Київ і ще 12 областей. Відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я лише 12 регіонів.
Про це повідомили в Кабінеті міністрів.
Згідно з даними уряду, не відповідають критеріям Київ, Київська, Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Луганська та Донецька області. При цьому Закарпатська область не відповідає відразу трьох із чотирьох критеріїв.
Відразу в семи регіонах перевищено показник динаміки захворюваності:
Ще в п'яти регіонах перевищено показник виявлення коронавіруса:
У чотирьох областях було проведено недостатня кількість тестів на коронавірус:
У Закарпатській області також перевищена завантаженість лікарняних ліжок - 61,75%.
Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
Нагадаємо, за минулу добу в україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових захворювань COVID-19 - 994 осіб захворіли.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві 24 червня послабили карантин - відкрили ресторани і кафе, кінотеатри, театри та басейни.
Також вчора послабили карантин у Львові, при цьому у Львівській ОДА виступили проти таких дій місцевої влади.
Автор: Игорь Литвиненко