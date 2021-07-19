Більшість киян підтримують наведення порядку з МАФами в Києві, - "Рейтинг"

Понад дві третини киян підтримують рішення міської влади прибрати торгові кіоски (МАФи) з підземних переходів столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування " Рейтингу ".

Згідно з опублікованими даними, 73% жителів столиці позитивно оцінюють ініціативу КМДА прибрати МАФи з підземних переходів Києва і лише 9% опитаних поставилися до цього рішення негативно, 14% - нейтрально.

81% киян підтримує заборону на продаж тютюнових виробів в МАФах поруч зі школами та дитячими садами (13% - проти). 69% виступає за заборону продажу алкоголю в кіосках (19% - проти).

Також, згідно з даними дослідження, 65% підтримують ідею столичної влади ввести систему Prozorro для отримання дозволів на встановлення тимчасових конструкцій (13% - проти).

70% опитаних вважають, що зовнішній вигляд МАФів псує зовнішній вигляд міста. Абсолютна більшість - 94% і 93% городян вважають, що власники МАФів повинні відповідати за вивезення сміття і прибирання територій, та позбавлятися ліцензій в разі доведених фактів антисанітарії.

Для справки

Аудиторія: жителі Києва віком від 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю.

Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

Метод опитування: приватне формалізоване інтерв'ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Терміни проведення: 10-14 липня 2021 року.