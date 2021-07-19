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Большинство киевлян поддерживают наведение порядка с МАФами в Киеве, - "Рейтинг"

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 12:58
Большинство киевлян поддерживают наведение порядка с МАФами в Киеве, - "Рейтинг" Фото: снос МАФов в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Более двух третей киевлян поддерживают решение городских властей убрать торговые киоски (МАФы) из подземных переходов столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического опроса "Рейтинга".

Согласно опубликованным данным, 73% жителей столицы положительно оценивают инициативу КГГА убрать МАФы из подземных переходов Киева и только 9% опрошенных отнеслись к этому решению отрицательно, 14% - нейтрально.

81% киевлян поддерживает запрет на продажу табачных изделий в МАФах рядом со школами и детскими садами (13% - против). 69% выступают за запрет продажи алкоголя в киосках (19% - против).

Также, согласно данным исследования, 65% поддерживают идею столичной власти ввести систему Prozorro для получения разрешений на установку временных конструкций (13% - против).

70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города. Абсолютное большинство - 94% и 93% горожан считают, что владельцы МАФов должны отвечать за вывоз мусора и уборку территорий, и лишаться лицензий в случае доказанных фактов антисанитарии.

Для справки

Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу.

Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Сроки проведения: 10-14 июля 2021 года.

Как сообщалось, ранее в Киеве планируют внедрить систему "автодозвон" для борьбы с расклейщиками незаконных объявлений.

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