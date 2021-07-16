У Києві 1,5 тис. незаконних МАФів, які потрібно демонтувати, - заступник Кличка

"2021 року в Києві налічується близько 8,5 тис. МАФів, з яких 7 тис. - законні. Тобто на сьогодні ми маємо близько 1,5 тис. Тимчасових споруд без відповідних дозвільних документів. Всього за півроку вже демонтували понад 3 тис. Елементів. Головне завдання - взяти процес повністю під контроль. У псевдо підприємця не повинно з'являтися бажання встановлювати нові споруди без правових підстав", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що незаконні МАФи не приносять доходів до бюджету і цю ситуацію планують змінити за допомогою впровадження системи ProZorro.

"Ніяких податків вони не платять. У більшості випадків в незаконних спорудах працюють нелегали, які нічого офіційно не платять. Крім цього, порушують санітарні норми, їх продукція часто несе загрозу нашому здоров'ю. Незаконно підключаються до міських електромереж, за що ми з вами платимо. Ця проблема комплексна. Резюме таке. Я, як представник виконавчої влади, вважаю, що потрібно наводити порядок: єдині правила для всіх, прозорість, надходження в бюджет. Місця розміщення тимчасових споруд будуть продаватися через ProZorro за принципом монетизації. Хто більше заплатив за місце розміщення, той і може вести там підприємницьку діяльність", - заявив Кулеба.

Кулеба так само повідомив, що "реформа" правил розміщення МАФів у Києві пов'язана зі змінами в нормативних актах Мінрегіону.

"Порядок розміщення тимчасових споруд регулює закон "Про регулювання містобудівної діяльності". Своєю чергою він став основою наказу №244 Мінрегіону "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд". Тобто вся діяльність споруд регулюється цими двома документами на національному рівні. У 2020 році вийшла нова редакція наказу №244 Мінрегіону. Тому перед містом постало завдання внести зміни до власних регуляторні акти, щоб привести їх у відповідність із загальнодержавними нормами", - підсумував Кулеба.