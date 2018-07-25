Більшість посад у Міноборони стануть цивільними

Ті, хто хоче залишитися на військовій службі, зможуть продовжити кар’єру в Генштабі та інших військових органах

Міністр оборони України у рамках оборонної реформи ухвалив рішення залишити у оборонному відомстві лише певну кількість військових посад, тоді як решта - стануть цивільними. Про це повідомив перший заступник глави Міноборони Іван Руснак, передає прес-служба міністерства.

У Міністерстві оборони України триває робота з раціонального використання військовослужбовців, посади яких підлягають скороченню внаслідок проведення організаційно-штатних заходів.

"Якщо вивчати досвід країн Альянсу, то в оборонних відомствах, які займаються формуванням політики у сфері оборони та питаннями забезпечення військ, майже усі посади цивільні", - зазначив заступник міністра.

Він додав, що виконання заходів, які передбачені оборонною реформою, має на меті підвищення ефективності та реформування Міністерства оборони як органу виконавчої влади та військового управління.

"Для кожного військовослужбовця, чия посада стає цивільною, це питання вибору. Усі ви професіонали. Ті, хто вирішив залишитися на військовій службі, зможуть продовжити військову кар’єру в Генеральному штабі, інших органах управління, вищих військових навчальних закладах. Водночас посади, які будуть трансформовані в цивільні, будуть пріоритетними для тих, хто вирішив звільнитися з військової служби", - пояснив Руснак.

Нагадаємо, Українська добровольча армія (УДА) може стати частиною Збройних сил України.