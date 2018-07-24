Українська добровольча армія може стати частиною ЗСУ

Новини Суспільство 24.07.2018 - 20:33
Фото: Сергій Наєв та Дмитро Ярош (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: Сергій Наєв та Дмитро Ярош (facebook.com/pressjfo.news)

Дмитро Ярош запропонував Наєву включити УДА до операцій ЗСУ

Українська добровольча армія (УДА) може стати частиною Збройних сил України (ЗСУ). Про це йшлося під час зустрічі Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва із очільником УДА, народним депутатом Дмитром Ярошем, передає прес-центр Операції об’єднаних сил.

Зокрема, Наєв та Дмитро Ярош обговорили можливу участь бійців УДА у підготовці добровольців  для охорони державного кордону та входження до  підрозділів територіальної оборони. Командувач об’єднаних сил підкреслив, що українським законодавством не врегульоване питання участі бійців УДА у бойових діях безпосередньо у бойових порядках ЗСУ.

Однак, участь бійців УДА у складі всіх видів і родів ЗСУ на передньому краї, у тому числі - в складі повноцінного підрозділу, можлива. Для цього необхідно укласти контракт, зокрема й короткостроковий.

"Було запропоновано проходження військової служби в резерві у складі бойових військових частин спеціального призначення, розвідки та в підрозділах територіальної оборони. Командувач об’єднаних сил запевнив, що у разі прийняття позитивного рішення бійцями УДА, сприятиме проходженню служби в інших силових відомствах сектору безпеки та оборони зі складу Об’єднаних сил", - повідомили в прес-центрі.

Щодо того, хто не має права перебувати у районі ООС на передньому краї, то таких осіб є три категорії. Це: ті, хто раніше відвідував підрозділи на передньому краї з метою власного піару; ті, хто не має законного права на носіння зброї; ті, хто не включений до складу Об’єднаних сил.

 

Важливо! Сьогодні, 24 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил у місті Краматорську відбулася зустріч...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 24 липня 2018 р.

Нагадаємо, як повідомили 24 липня у Міноборони, авіація операції Об'єднаних сил готова дати адекватну відповідь на загрозу з моря.

До армії найближчим часом поставлять реактивні вогнемети РПВ-16, - Порошенко США виділять Україні 200 млн доларів на безпеку
Теги:  Збройні сили України,  добровольцы,  добровольческий батальон,  Дмитро Ярош  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС