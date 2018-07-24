Українська добровольча армія може стати частиною ЗСУ

Дмитро Ярош запропонував Наєву включити УДА до операцій ЗСУ

Українська добровольча армія (УДА) може стати частиною Збройних сил України (ЗСУ). Про це йшлося під час зустрічі Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва із очільником УДА, народним депутатом Дмитром Ярошем, передає прес-центр Операції об’єднаних сил.

Зокрема, Наєв та Дмитро Ярош обговорили можливу участь бійців УДА у підготовці добровольців для охорони державного кордону та входження до підрозділів територіальної оборони. Командувач об’єднаних сил підкреслив, що українським законодавством не врегульоване питання участі бійців УДА у бойових діях безпосередньо у бойових порядках ЗСУ.

Однак, участь бійців УДА у складі всіх видів і родів ЗСУ на передньому краї, у тому числі - в складі повноцінного підрозділу, можлива. Для цього необхідно укласти контракт, зокрема й короткостроковий.

"Було запропоновано проходження військової служби в резерві у складі бойових військових частин спеціального призначення, розвідки та в підрозділах територіальної оборони. Командувач об’єднаних сил запевнив, що у разі прийняття позитивного рішення бійцями УДА, сприятиме проходженню служби в інших силових відомствах сектору безпеки та оборони зі складу Об’єднаних сил", - повідомили в прес-центрі.

Щодо того, хто не має права перебувати у районі ООС на передньому краї, то таких осіб є три категорії. Це: ті, хто раніше відвідував підрозділи на передньому краї з метою власного піару; ті, хто не має законного права на носіння зброї; ті, хто не включений до складу Об’єднаних сил.

Нагадаємо, як повідомили 24 липня у Міноборони, авіація операції Об'єднаних сил готова дати адекватну відповідь на загрозу з моря.