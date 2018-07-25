Большинство должностей в Минобороны станут гражданскими

Те, кто хочет остаться на военной службе, смогут продолжить карьеру в Генштабе и других военных органах

Министр обороны Украины в рамках военной реформы принял решение оставить в оборонном ведомстве лишь определенное количество воинских должностей, тогда как остальные станут гражданскими. Об этом сообщил первый заместитель главы Минобороны Иван Руснак, передает пресс-служба министерства.

В Министерстве обороны Украины продолжается работа по рациональному использованию военнослужащих, должности которых подлежат сокращению в результате проведения организационно-штатных мероприятий.

"Если изучать опыт стран Альянса, то в оборонных ведомствах, которые занимаются формированием политики в сфере обороны и вопросами обеспечения войск, почти все должности гражданские", - отметил заместитель министра.

Он добавил, что цель выполнения мероприятий, предусмотреных оборонной реформой, - повышение эффективности и реформирование Министерства обороны как органа исполнительной власти и военного управления.

"Для каждого военнослужащего, должность которого становится гражданской, это вопрос выбора. Все вы профессионалы. Те, кто решил остаться на военной службе, смогут продолжить военную карьеру в Генеральном штабе, других органах управления, высших военных учебных заведениях. В то же время должности, которые будут трансформированы в гражданские, будут приоритетны для тех, кто решил уволиться с военной службы", - пояснил Руснак.

Напомним, Украинская добровольческая армия (УДА) может стать частью Вооруженных сил Украины.