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Великі черги: у Польщі на виборчій дільниці померла людина

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 20:55
Великі черги: у Польщі на виборчій дільниці померла людина
Фото: прапор Польщі (flickr.com/elentir)

На виборах спостерігається дуже висока явка

У Варшаві на виборчих дільницях утворилися великі черги з бажаючих проголосувати на сьогоднішніх виборах президента країни. Щоб проголосувати, люди чекають у чергах по півтори години.

Про це повідомляє польський телеканал tvn24.

Через сильну спеку та великі черги на виборчих дільницях декілька людей втратили свідомість. Одна людина у безсвідомому стані була доправлена в лікарню, але її не вдалося врятувати.

Місцева влада закликала жителів брати з собою воду на виборчі дільниці.

Станом на 17:00 явка на президентських виборах у Польщі складала 47,89%, а на минулих виборах явка на цей час становила 34,41%.

Нагадаємо, вибори президента Польщі проходять 28 червня, після того як їх перенесли через пандемію коронавірусу.

Незадовго до виборів соцопитування прогнозували поразку діючого президента Анджея Дуди у другому турі, до якого можуть пройти Рафал Тшасковський або Шимон Головня.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Польшапрезидентські вибори
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