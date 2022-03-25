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Все більше російських військових переходять зі зброєю в руках на сторону України, - розвідка

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Збільшується кількість випадків, коли російські військовослужбовці не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й приходять на бік ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна", - йдеться в повідомленні розвідки.

Нагадаємо, українські військові звільнили від російських окупантів село Малинівка в Запорізькій області. При цьому окупованими ще залишаються Любимівка і Новозлатопіль.

Ми також писали про те, що в Харківській області окупанти викрадають дітей для подальшого шантажу. У одного чоловіка російські військові забрали двох синів, коли дізналися, що він володіє зброєю, яку збирав з місць бойових дій.

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Війна Росії проти України