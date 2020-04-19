Найбільше порушень карантину на Великдень зафіксовано у Донецькій області, там розпочато кримінальне провадження. У Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях поліцейські склали три адміністративні протоколи, повідомили у прес-службі Офісу президента.

Втім, наразі в більшості областей країни ситуація спокійна та контрольована, трапляються поодинокі випадки порушення карантину, на які вже відреагували правоохоронні органи.

За даними Національної поліції, богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх областях, участь у них взяли майже 130 тис. громадян. Лише у 19 культових спорудах на території 13 областей було зафіксовано порушення карантинних обмежень, зокрема надмірне скупчення людей та відсутність індивідуальних засобів захисту.

Нагадаємо, поліція Донецької області порушила кримінальну справу за фактом порушення карантину у Святогірській Свято-Успенській лаврі, на богослужіння в яку прийшли 300 осіб.

Також поліцейські зафіксували масштабні порушення умов карантину під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі.

Раніше в МВС попереджали, якщо в храми на Великдень піде хоча б десята частина вірян, буде спалах коронавірусу.